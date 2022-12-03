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Сегодня, 10:10

Фьюри — Чисора: во сколько начало прямой трансляции боя

Сергей Ревенко
Корреспондент
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Тайсон Фьюри и Дерик Чисора.
Фото Reuters

В ночь на воскресенье, 4 декабря, в Лондоне состоится бой между британскими боксерами: Тайсон Фьюри выйдет на ринг против Дерика Чисоры. Бой состоится на «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» и начнется в 23.00 по московскому времени.

Прямой телевизионной трансляции в России не будет. Официально поединок покажут на ESPN+ и BT Sport Box Office. Следить за ходом боя можно на сайте «СЭ».

Для Фьюри и Чисоры это будет третий очный бой. Первый бой состоялся в 2011 году, тогда победу единогласным решением судей одержал Фьюри. В 2014-м Чисора в 10-м раунде был вынужден отказаться от продолжения боя.

Дерек Чисора
Тайсон Фьюри
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Фьюри — Чисора: время начала и где смотреть прямую трансляцию
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