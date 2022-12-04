Дюбуа победил Лерену техническим нокаутом в третьем раунде и защитил титул чемпиона мира WBA в тяжелом весе

Британский боксер Даниэль Дюбуа одержал победу над Кевином Лереной на вечере бокса в Лондоне.

Дюбуа впервые защищал титул регулярного чемпиона мира по версии WBA в тяжелом весе.

В первом же раунде Дюбуа трижды оказывался в нокдауне. Но потом он смог переломить ход поединка и одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.

На счету Дюбуа стало 19 побед в 20 поединках, Лерена потерпел второе поражение при 28 победах.