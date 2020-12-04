Форман считает, что Тайсон способен побороться за титул чемпиона в супертяжелом весе

Член Международного зала боксерской славы Джордж Форман в интервью TMZ выразил мнение, что Майк Тайсон способен даже сейчас претендовать на титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

На прошлой неделе состоялся выставочный бой между 54-летним Тайсоном и 51-летним Роем Джонсом. Поединок прошел в формате 8 раундов по 2 минуты и закончился вничью. По мнению многих экспертов, Тайсона засудили.

«Если он проведет еще три выставочных боя на таком уровне, я бы посмотрел на него в бою с любым претендентом на титул и даже в бою с чемпионом, — сказал 71-летний Форман. — Если бы возникла правильная ситуация, Тайсон мог бы получить хороший титульный бой... После трех таких выставочных боев он смог бы победить некоторых парней, которые способны стать чемпионами [в профессионалах]».

«Я участвовал в выставочном бою с Сонни Листоном, видел выставочные бои Мохаммеда Али, но таких захватывающих выставочных боев [как у Тайсона с Джонсом] не смотрел никогда», — отметил легендарный боксер.

Тайсон — бывший абсолютный чемпион в супертяжелом весе. На его счету 50 побед (44 — КО) и 6 поражений в профессиональном боксе, два боя признаны несостоявшимися.