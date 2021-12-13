Флойд Мейвезер: «Россия всегда поддерживала меня, с самого начала моей карьеры»

Легендарный боксер Флойд Мейвезер открыл в России новые спортзалы — первые, которые находятся не в США.

— Как дела, чемпион? — спросил у него журналист РЕН ТВ.

— Эй, хорошо! Как у тебя? — ответил он. — Россия всегда поддерживала меня, с самого начала моей карьеры. Русские фанаты верные, они всегда стояли за моей спиной и никогда меня не осуждали. Поэтому я выбрал Россию.

17 декабря состоится боксерский турнир в Самаре, который покажет РЕН ТВ. В «Битве на Волге» сойдутся не только боксеры, но и пауэрлифтеры, и кулачные бойцы. Такие шоу-бои, по мнению Флойда, необходимы для популяризации спорта.

«Я пионер таких боев! Бокс — это движущая сила, которая привела меня туда, где я сейчас нахожусь. Но все это больше, чем бокс. Теперь у меня есть возможность нести здоровый образ жизни по всему миру», — отметил боксер.