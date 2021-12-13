Дрозд оценил подготовку Дижона перед боем со Слащининым

Российский боксер Григорий Дрозд дал прогноз на бой между Тимуром Слащининым и камерунцем Тайсоном Дижоном.

«Дижон сам ищет шанса, с ударом. Хорошо дышит, неплохо передвигается на ногах и может, в общем-то, если, так скажем, «начать зевать» — за это «наказать». Зрелищно, размашисто — темнокожий фактурный парень. Я думаю, что это будет интересное противостояние», — приводит слова Дрозда РЕН ТВ.

Бой Слащинина и Дижона состоится 17 декабря в Самаре в рамках боксерского турнира «Буря на Волге». Турнир покажет телеканал РЕН ТВ.