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Дрозд оценил подготовку Дижона перед боем со Слащининым

17:38
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Российский боксер Григорий Дрозд дал прогноз на бой между Тимуром Слащининым и камерунцем Тайсоном Дижоном.

«Дижон сам ищет шанса, с ударом. Хорошо дышит, неплохо передвигается на ногах и может, в общем-то, если, так скажем, «начать зевать» — за это «наказать». Зрелищно, размашисто — темнокожий фактурный парень. Я думаю, что это будет интересное противостояние», — приводит слова Дрозда РЕН ТВ.

Бой Слащинина и Дижона состоится 17 декабря в Самаре в рамках боксерского турнира «Буря на Волге». Турнир покажет телеканал РЕН ТВ.

Дополнительная информация:

https://ren.tv/news/sport/914634-drozd-zaiavil-chto-dizhon-sposoben-nakazat-slashchinin

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Екатерина Савостина все материалы автора
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