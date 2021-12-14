Редкач раскритиковал Владимира Кличко за слова в адрес Ломаченко

Украинский боксер Иван Редкач прокомментировал слова экс-чемпиона мира в супертяжелом весе Владимира Кличко в адрес Василия Ломаченко.

Кличко раскритиковал Ломаченко за то, что тот после победы над Ричардом Комми поднял флаг родного города, а не Украины.

«Василий мог бы получить благодарности и слова поздравления, а лучше даже вознаграждение от своего государства, так как все-таки в кармане у него украинский паспорт и весь мир знает его как представителя Украины. В качестве патриотизма могли бы выделить гонорар или хоть грамоту, а то на голом патриотизме все-таки голодно.

С большим уважением к Кличко-младшему, скажу, что легко копировать слова из Википедии о значении патриотизма, когда старший брат — мэр Киева. Но мой пост не о вас. А о том, что важно — это победа. И вот что должно обсуждаться, а не то с каким флагом вышел. Это флаг его родного города, который, возможно, дал ему больше, чем вся Украина. В конце дня важна победа и все. Бокс — это не командная игра, а индивидуальный вид спорта. Боксер выходит на ринг один, и дерется он один, и хоть с горшком на голове, важна победа. Конечно же, меня обвинят в лицемерии и т.д.

Для меня Василий — спортсмен, боксер, атлет, который поднял Украину, и о ней услышали больше. Конечно, амбиции у него завышены и поведение в ринге не совсем уместное, давать указание углу соперника и рефери. Опять-таки для кого-то это поступок Вася-Львиное сердце, а для кого-то Вася-понторез. Так и с флагом. Вынес — плохо, не вынес — плохо, флаг города родного — плохо, всё не так и всегда есть те, кому угодно, а кому нет. И все-таки, все равно главное — это победа», — написал Редкач в Facebook.

Василий Ломаченко победил ганца Ричарда Комми в поединке за чемпионский титул WBO Inter-Continental в легком весе. Он одержал победу единогласным решением судей (117-110, 119-108, 119-108).

После поединка он праздновал победу не с флагом Украины, а с красно-желто-красным флагом. Это флаг Белгород-Днестровского (Одесская область) — родного города Ломаченко.