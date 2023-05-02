Флойд Мейвезер: «Сейчас боксеры очень боятся потерять свой нолик»

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший (50-0) уверен, что профессиональным боксерам не нужно бояться проиграть.

«В свое время я дрался со всеми, с кем мне нужно было подраться. Сейчас бойцы очень боятся потерять свой нолик, — сказал Мейвезер в интервью The Fight Guys. — Хочу сказать вот что: я проигрывал, когда выступал в любителях. Ты учишься на поражениях. Значит ли это, что я не так хорош? Нет. Послушай, победы и поражения — это неотъемлемая часть спорта, в котором ты соревнуешься с лучшими из лучших.

Да, я не проигрывал в профи. К слову, иногда люди присылают мне на телефон хайлайты Канело. Канело — отличный боец, но он дрался не с лучшей версией меня. Если бы лучшая версия Канело дралась с лучшей версией меня, бой не продлился бы всю дистанцию».

Мейвезер победил Сауля Альвареса (58-2) в 2013 году решением большинства судей (114-114, 116-112, 117-111). Рефери, выставивший ничью, после этого боя ушел в отставку из-за резкой критики в свой адрес.