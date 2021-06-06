Российский тяжеловес Федор Емельяненко порассуждал на тему возможного реванша с Фабрисио Вердумом в лиге Bellator.

«Обсуждали тему с Кокером [президент Bellator — прим. «СЭ"], когда Фабрисио начал делать громкие заявления. Скотт сказал, что у них нет контракта с Фабрисиу, поэтому заявление — это одно, а конкретный контракт — другое. Желание должно подкрепляться соглашением. Интересно ли мне это? Да», — заявил Емельяненко, отвечая на вопросы СМИ на чемпионате России по ММА в городе Кемерово.

В первом бою, который состоялся в далеком 2010 году в Strikerforce, Емельяненко уступил Вердуму треугольником в первом раунде.

(Ислам Бабаджанов)