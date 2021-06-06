Бывший чемпион мира по боксу Константин Цзю прокомментировал возможное противостояние между бойцом ММА Александром Емельяненко и рэпером Джиганом.

«Это чистый вид спорта. Понимаете разницу? ММА... Ну не зря же именно бокс называют джентльменским видом спорта. Вот они и хотят по боксу выяснить отношения. Хотя Сашка сейчас не в самой лучшей форме. Разговаривал сегодня с Джиганом. Джиган приходил ко мне в зал, мы провели одну тренировку. Что могу сказать? Он еще не «дышит», не готов к работе пока. Но всегда добро пожаловать в мой зал, я его еще пригласил», — сказал Цзю, отвечая на вопросы журналистов на чемпионате России по ММА в городе Кемерово.

По слухам, бой между Емельяненко и Джиганом может пройти до конца этого года. Музыкант запросил 50 миллионов рублей за поединок с профессиональным бойцом по правилам бокса.

(Ислам Бабаджанов)