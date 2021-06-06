Федор Емельяненко готов провести бой с Броком Леснаром
6 июня 2021, 20:32
Легенда ММА Федор Емельяненко высказался о возможном противостоянии с экс-чемпионом UFC Броком Леснаром.
«Брок Леснар, как я понял, не собирался продолжать карьеру в ММА. Я, в принципе, готов. Но на какой платформе?» — рассказал Емельяненко, отвечая на вопросы журналистов на чемпионате России по ММА.
В декабре 2019 года в Японии Федор Емельяненко нокаутировал бывшего чемпиона UFC американца Куинтона Джексона в первом раунде. После этого россиянин не выходил драться.
(Ислам Бабаджанов)
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