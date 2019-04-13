Энтони Кролла: "Ломаченко своим ударом лишил меня чувств"

Британский боксер Энтони Кролла был впечатлен формой украинца Василия Ломаченко, которому уступил в поединке за чемпионские пояса WBA и WBO в легком весе. Украинец защитит титул, нокаутировав в четвертом раунде Кроллу.

– Моя гордость больше пострадала, чем мое тело, – цитирует Boxingscene Кроллу. – Потому что я хотел сделать все, что в моих силах. Но он был просто феноменален. Я все понимал, когда получил нокаутирующий удар, но не мог подняться. Хотел встать, но его удар лишил меня чувств. Он невероятен, не тратит ни одного удара впустую. Думаю, он продолжит доминировать.