Энтони Кролла: "Ломаченко своим ударом лишил меня чувств"

Британский боксер Энтони Кролла был впечатлен формой украинца Василия Ломаченко, которому уступил в поединке за чемпионские пояса WBA и WBO в легком весе. Украинец защитит титул, нокаутировав в четвертом раунде Кроллу.
– Моя гордость больше пострадала, чем мое тело, – цитирует Boxingscene Кроллу. – Потому что я хотел сделать все, что в моих силах. Но он был просто феноменален. Я все понимал, когда получил нокаутирующий удар, но не мог подняться. Хотел встать, но его удар лишил меня чувств. Он невероятен, не тратит ни одного удара впустую. Думаю, он продолжит доминировать.
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