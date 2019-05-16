Емельяненко высказался после новости о своем задержании

Боец ММА Александр Емельяненко опубликовал новый пост в своем Инстаграме. Это его первое заявление после новости о задержании спортсмена на Восточной улице в Москве. Вчера появилась информация о том, что спортсмен был доставлен в отделение полиции за распитие алкоголя в общественном месте.

– Я все время обещаю себе стать лучше, а к вечеру смотрю - получается, опять досадно, стыдно. И не буду я ругать окружающих: мол, кто-то хамит, кто-то пьет... Важно – смотреть на свои грехи, – написал Емельяненко.

Ранее адвокат бойца заявил, что Емельяненко был задержан по ошибке – с бутылкой спиртного на детской площадке находился не Александр, а его спутники. Административного протокола в связи с задержанием спортсмена, по словам адвоката, не составлялось.

Спортсмена лишили на полтора года водительских прав за езду в нетрезвом виде в Кисловодске. Он также был арестован на 10 суток по ст. 19.3 КоАП РФ ("Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции").