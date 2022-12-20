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Джошуа: «Бой с Уайлдером обязательно состоится»

Джошуа уверен, что бой с Уайлдером состоится
Давид Хачатрян
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Экс-чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) уверен, что его поединок с бывшим чемпионом WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером (43-2) станет глотком свежего воздуха для всего супертяжелого дивизиона.

«Этот бой обязательно состоится. Я всегда говорю: «Мы в одном дивизионе, в одной эпохе, поэтому бою быть», — сказал Джошуа в интервью GQ. — Близится 2023 год, и это важный для бокса год. Мы на вершине дивизиона, и этот бой точно состоится. Это будет глоток свежего воздуха для всего супертяжелого дивизиона».

Джошуа проиграл Александру Усику (20-0) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Уайлдер должен встретится с Энди Руисом-младшим (35-2) за право сразиться за титул, который сейчас принадлежит Фьюри.

Бокс
Деонтей Уайлдер
Энтони Джошуа
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