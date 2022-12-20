Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 14:46

Фьюри: «Таких, как Усик, я видел предостаточно»

Фьюри уверен в победе над Усиком
Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Чемпион WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (33-0) уверен в своей победе над чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александром Усиком (20-0).

«Не думаю, что бой с Усиком — это тяжелый для меня поединок, — сказал Фьюри в интервью iFL TV. — Он не выдержит тех ударов, что выдержал Дерек [Чисора]. Я смотрел его бой с Дереком, и он был равным. У меня Дерек не взял и раунда.

Не родился еще человек, который способен меня победить. Я доказывал свою правоту вновь и вновь. Таких, как Усик, я видел предостаточно. Они поднимаются в весе, чтобы сразиться с чемпионом в супертяжелом. В 99 процентах им дают пинок под зад».

Фьюри победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа в Джидде, Саудовская Аравия.

Бокс
Александр Усик
Тайсон Фьюри
Читайте также
Минута молчания для Мбаппе, прыжки в мусорный бак — Аргентина дико отпраздновала победу на ЧМ
Украину исключат из ФИФА и УЕФА? Продолжение скандала после ареста президента футбольной ассоциации
Сильный пожар разгорелся на нефтегазовом объекте под Харьковом
Эксперты назвали топ-5 причин отказа в ипотеке
Сунак призвал лишить Россию способности пополнять запасы оружия
Зачем Россия усиливает экологическую безопасность Севморпути: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бивол равнодушен к реваншу с Саулем Альваресом

Джошуа: «Бой с Уайлдером обязательно состоится»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости