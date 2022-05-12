27 мая в Омске состоится турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ»

27 мая в Омске пройдет турнир суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Главным поединком турнира станет бой между россиянином Алексеем Папиным и черногорцем Диланом Прашовичем. В со-главном поединке встретятся Иван Штырков и Михаил Мохнаткин.

Также в рамках турнира на профессиональном ринге дебютирует двукратный олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко. Ему предстоит бой против Неомара Сермено из Панамы. Еще один поединок пройдет между Павлом Шульским и Брюсом Хлебниковым.

Канал РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире.