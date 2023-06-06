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Сегодня, 15:16

Эдди Хирн сделал предложение Диллиану Уайту о реванше с Джошуа

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн подтвердил, что сделал Диллиану Уайту (29-3) предложение подраться с экс-чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (27-3).

«Наш план — организовать Эй Джею бой 12 августа, а в декабре — с Деонтеем Уайлдером. В выходные мы сделали Диллиану предложение. Мы ждем ответа. Переговоры будут трудными, но оба бойца хотят этого боя», — приводит слова Хирна DAZN.

Джошуа в прошлом бою победил Джермейна Франклина (21-2) единогласным решением судей (118-111, 117-111, 117-111). Бой состоялся 1 апреля на «The O2 Arena» в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Диллиан Уайт
Энтони Джошуа
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