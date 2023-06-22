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Эдди Хирн: «Все идет к тому, что Сауль Альварес подерется с Чарло в сентябре»

Давид Хачатрян
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн считает, что следующий бой абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес (59-2) проведет с чемпионом WBC в среднем весе Джермаллом Чарло (32-0).

«Я думаю, что команда Альвареса настроена на бой с Джермаллом Чарло, — сказал Хирн в эфире The MMA Hour. — Я говорил с менеджером и тренером Альвареса Эдди Рейносо на прошлой неделе. Очевидно, что они хотели провести бой с Дмитрием Биволом. Мы пока не смогли согласовать этот бой, поэтому они рассматривают другие варианты».

Ранее ESPN сообщало, что Альварес рассматривает два варианта для следующего боя: либо поединок с действующим чемпионом мира по версии WBC в первом тяжелом весе Баду Джеком (28-3), либо с Чарло.

Бокс
Сауль Альварес
ММА
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