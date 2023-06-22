Свищев назвал незаконным лишение признания Международной ассоциации бокса

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на лишение признания Международной ассоциации бокса (IBA) Международным олимпийским комитетом (МОК).

«Незаконное и политизированное решение МОК. МОК не считается с мнением большинства национальных федераций бокса, которые являются учредителями IBA. Те несколько стран, которые вышли и организовали альтернативную федерацию, используют свои политический и финансовый ресурсы для достижения незаконных и неспортивных целей — развалить единственную легитимную боксерскую федерацию в мире. МОК пошел по другому пути, это открытие ящика Пандоры для других федераций в любых конфликтах, которые могут быть», — приводит ТАСС слова Свищева.

22 июня сессия МОК на голосовании приняла решение лишить Международную ассоциацию бокса признания. За лишение признания выступили 69 человек из 70, один проголосовал против. Президентом IBA с конца 2020 года является Умар Кремлев.