Джей Опетайя победил Майриса Бриедиса и стал новым чемпионом IBF

Австралийский боксер Джей Опетайя победил Майриса Бриедиса из Латвии единогласным решением судей в поединке 2 июля в Австралии и стал новым чемпионом IBF в первом тяжелом весе. Счет судейских записок составил 115-113 и 116-112 дважды.

37-летний Бриедис не сумел во второй раз защитить пояс IBF, которым владел с сентября 2020 года. Тогда он выиграл у кубинца Юниэля Дортикоса решением судей и стал победителем Всемирной боксерской суперсерии (WBSS). В послужном списке латвийца 28 побед (20 нокаутом), два поражения.

Ранее Бриедис владел титулами чемпиона мира по версиям Всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной боксерской организации (WBO).

27-летний Опетайя по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге — в его активе 22 победы (17 нокаутом). Он впервые боксировал за титул чемпиона мира.