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Эдди Хирн раскритиковал медицинскую комиссию Флориды за допуск Холифилда к бою против Белфорта

17:55
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Глава Matchroom Boxing Эдди Хирн раскритиковал медицинскую комиссию Флориды за то, что она допустила бывшего абсолютного чемпиона в тяжелом весе Эвандера Холифилда к бою против экс-чемпиона UFC Витора Белфорта

«Боксерские поединки между блогерами это еще одно, — цитирует Boxingscene Хирна. — Я не против деятельности Джейка Пола и уважаю то, что он делает. Во-первых, Джейк вкладывает большое количество труда, а во-вторых, он не дерется с профессиональными боксерами. И последнее — он сам раскручивает свои шоу, и это другое.

Холифилд же не юный ютубер, усердно готовящийся в тренировочном лагере, чтобы подраться с кем-то из ММА. Он по медицинским причинам не может быть допущен к боям. Мы уже работали с комиссией Флориды раньше, и я не понимаю, как они могли такое допустить».

В главном событии турнира Triller: Legends 2 Холифилд проиграл экс-чемпиону UFC Белфорту.

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Никита Карин все материалы автора

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