Эдди Хирн проговорился о следующем поединке Джейка Пола

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что, по его информации, Джейк Пол проведет следующий поединок против перспективного полутяжеловеса Томми Фьюри (8-0), который является младшим братом чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри (32-0). Бой должен состояться 13 августа.

«Я слышал, что Джейк Пол подерется с Томми Фьюри 13 августа, — сказал Хирн в интервью talkSPORT. — Пол — странный малый, но мне нравится, что он делает для бокса. Я сотрудничал с ним при организации боя Аманды Серрано и Кэти Тейлор, и это было очень весело, это был большой успех. Он работает над собой, и он не такой уж плохой парень. Но это будет приятный день, когда кто-нибудь проверит его подбородок».

Фьюри должен был подраться с Полом в декабре 2021 года, однако выбыл с поединка из-за травмы.

Фьюри в прошлом бою одолел поляка Даниэла Бочаньски (10-2) 24 апреля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Пол в прошлом поединке победил бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли (19-7) Пол отправил Вудли в глубокий нокаут в шестом раунде. Бой состоялся 18 декабря 2021 года на арене Amalie Arena в Тампе, США.