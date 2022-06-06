Боб Арум нацелен на организацию боя Ломаченко и Хейни

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что хочет устроить поединок между абсолютным чемпионом мира в легком весе Девином Хейни (28-0) и Василием Ломаченко (16-2). Об этом написал журналист издания talkSPORT Майкл Бенсон.

«Боб Арум заявил, что хочет организовать бой Девина Хейни и Василия Ломаченко за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе», — написал Бенсон в Twitter.

Также Бенсон написал, что Арум против того, чтобы бойцы указывали в контракте перед поединком опцию о реванше. «Опция реванша — это плохо для бокса. Понимаю, почему бойцы и промоутеры хотят видеть эту опцию в контракте, но это плохо для спорта», — приводит слова Арума Бенсон.

Хейни победил Джорда Камбососа (20-1) со счетом 116-112, 116-112 и 118-110 и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе. Бой состоялся 5-го июня на стадионе Marvel в Мельбурне, Австралия.

Ломаченко в последнем бою победил Ричарда Комми (30-4) судейским решением 12 декабря 2021 года на «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке, США.