Боксера, который потерялся в ринге, ввели в кому

24-летний боксер Симисо Бутелези находится в медикаментозной коме в южноафриканской больнице, пишет TMZ со ссылкой на тренера Бутелези Беки Мнгомезулу.

«Нет никаких изменений. Он в коме, не разговаривает и не двигается. Врачи говорят, что после удара по голове в его мозгу может быть тромб», — сказал тренер боксера.

Накануне Бутелези проводил бой за титул чемпиона Африки по версии WBF в легком весе против Сифесихле Мнтунгвы. Мнтунгва в 10-м раунде упал за канаты, а затем встал, чтобы продолжить поединок. Однако Бутелези потерялся и пошел в другую сторону от оппонента, нанося удары по воздуху. Рефери тут же остановил поединок и засчитал Бутелези техническое поражение.