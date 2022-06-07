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Сегодня, 11:05

Боксера, который потерялся в ринге, ввели в кому

Давид Хачатрян
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24-летний боксер Симисо Бутелези находится в медикаментозной коме в южноафриканской больнице, пишет TMZ со ссылкой на тренера Бутелези Беки Мнгомезулу.

«Нет никаких изменений. Он в коме, не разговаривает и не двигается. Врачи говорят, что после удара по голове в его мозгу может быть тромб», — сказал тренер боксера.

Накануне Бутелези проводил бой за титул чемпиона Африки по версии WBF в легком весе против Сифесихле Мнтунгвы. Мнтунгва в 10-м раунде упал за канаты, а затем встал, чтобы продолжить поединок. Однако Бутелези потерялся и пошел в другую сторону от оппонента, нанося удары по воздуху. Рефери тут же остановил поединок и засчитал Бутелези техническое поражение.

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