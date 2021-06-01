Усик рассказал о психологическом состоянии Ломаченко перед боем с Накатани

Украинский тяжеловес Александр Усик уверен, что бывший чемпион в трех весовых категориях Василий Ломаченко справится с психологическим давлением после поражения от Теофимо Лопесу. Также Усик считает, что результат поединка против Масайоши Накатани будет зависеть только от физического состояния Василия.

«У Васи всегда серьезные соперники, у него ни единого левого типа не было. Василий Анатольевич — очень один из лучших спортсменов, он продолжает быть в топе, несмотря на ограбление, но так бывает (поражение от Лопеса — прим «CЭ»). Все зависит от того, как будет вести его тело.

Ломаченко — устойчивый и сосредоточенный человек психологически. Я его давно знаю, и видел всю работу, которую он делает. Я думаю, что психологически он очень мощный.

Притом, что рядом есть Анатолий Николаевич — еще мощнее, также, очень уважаемый мной и большой аудиторией, Андрей Борисович Колосов (спортивный психолог — прим. «CЭ»), который помогает нам быть устойчивыми психологически.

Думаю, все зависит от того, как будет себя вести тело, от нагрузки, а готовиться он уже долго. Василий безумно трудолюбивый человек, который отдает всего себя этому виду спорта", — сказал Усик.

Ломаченко проведет поединок против Накатани, который пройдет 26 июня на арене Virgin Hotel в Лас-Вегасе.