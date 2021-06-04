Эдди Хирн дал совет Джошуа на бой против Усика

Управляющий директор Matchroom Boxing Эдди Хирн убежден, что для Энтони Джошуа бой против Александра Усика станет одним из сложнейших испытаний в карьере. Эдди считает, что Джошуа не нужно пытаться боксировать с украинцем, иначе он может проиграть.

«Это очень трудный бой. Джошуа любит себя испытывать, и ему нравится драться с хорошими бойцами. И он считает Усика великолепным боксером. Этот парень входит в список pound-for-pound, топовый боец. Он абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе. Знаете, некоторые говорят, что он не очень хорошо выглядит в супертяжах. Но он наверняка будет становиться лучше, постепенно привыкая к весу и дивизиону. Поэтому я считаю, что это очень и очень опасный поединок для Джошуа, тот, на котором можно оступиться.

Мне кажется, Эй Джею нужно выйти в ринг и быть абсолютно беспощадным. Знаете, Эй Джею нравится учиться. Он обожает боксировать с хорошими боксерами. Но тебе не стоит выходить на ринг и боксировать с Александром Усиком. Что тебе требуется — выйти туда, лишить его пространства и вынести. И как мне кажется, именно таковым и должен быть геймплан», — цитируют слова Хирна Boxingscene.com

В конце мая поединок между Энтони Джошуа и Александром Усиком был санкционирован WBO. Сторонам дали 10 дней на переговоры, в которых они должны обговорить детали контрактов, даты и место боя.