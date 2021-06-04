В пробе Жана Паскаля нашли запрещенную субстанцию
В организме выбывшего из-за допинга Жана Паскаля (35-6-1, 20 KO), который должен был с подраться с экс-чемпионом мира в двух весовых категориях Баду Джеком (23-3-3, 13 КО), нашли четвертую запрещенную субстанцию, сообщает The Ring
В пробе Паскаля нашли эритропоэтин (ЭПО), это при том, что ранее в организме Паскаля было обнаружено три другие запрещенные вещества: эпитренболон, дростанолон и метаболиты дростанолона.
Жан должен был встретиться реванше с Баду Джеком 6-го июня на арене Hard Rock Stadium в Майями. Его заменил венесуэлец Дервин Колина (15-0, 13 KO). В первом поединке против Джека Паскаль одержал победу раздельным решением судей.
Дополнительная информация:
https://www.ringtv.com/622540-jean-pascal-tests-positive-for-a-fourth-banned-substance-epo/
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