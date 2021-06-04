Умар Кремлев: «Милохина смотрят? Чтобы извращенцев не смотрели, нужны условия для спортсменов»

Президент Федерации бокса России Умар Кремлев на сессии «Роль спорта в формировании молодежной политики будущего» на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) высказался насчет кумиров молодежи и популярности спортсменов.

«Бокс пригодится не только боксерам, а любому человеку, — сказал Кремлев. — Это лучшее кардио. И у нас есть очень много боксеров умных. Взять, например, Олега Саитова. Он вам и песни споет, и стихи расскажет. Умнейший человек, двукратный олимпийский чемпион. Так же и Алексей Тищенко. Помню, как на Олимпиаде выключили ему гимн, и он его сам спел, исполнил. Журналист ему потом задает вопрос: «А как вот вы после боя гимн сумели исполнить». А он ему говорит: «А ты знаешь [гимн]?» Журналист не знал гимн России, а он вот исполнил. Говорят, что по голове бьют — и из-за этого запрещено или еще что-то... Борцы тоже борются — и головой в мат. У каждого своего спорта есть свои минусы. На самом деле, самое главное, чтобы у нас все занимались спортом, чтобы были здоровы. Для каждого государства важна здоровая нация. Не все могут стать великими чемпионами, но чемпионы делают массовость.

В чем сегодня сложность? Родители не отдают детей в спорт. Не идут. Но почему вот не идут? Вот ты, Тина (Канделаки, ведущая сессии. — Прим. «СЭ»), сказала, что Милохина смотрят. Вот чтобы этого не было, чтобы извращенцев не смотрели — я так их называю, потому что это факт — надо создать условия для спортсменов. Вот спортсмен выступает 10-15 лет, чтобы стать чемпионом России. Нужно создать социальный лифт. Чтобы он знал, что если он выиграет Россию, у него будет квартира, машина — покруче, чем у них машины. Тогда молодежи в пример будут ставить не извращенцев, а спортсменов, которые ведут правильный образ жизни. Которые станут примером. Вот взять, например, «Альфа-Банк». Мы знаем, с кем они подписались. А если они подпишут спортсмена, то молодежь повернется в другую сторону.

— Кого вы предлагаете? — спросила Канделаки. — Они подписали Моргенштерна. Он очень популярный.

— Ну я не буду их по именам, я уже сказал, как я их называю. Вот «Альфа-Банку» тоже нужна реклама. Они так делают для хайпа, чтобы поймать хайп. Но нам нужно создавать условия для спортсменов. И у нас спортсмены тоже станут популярными. К сожалению, сегодня молодежь вся веденная на деньги. Так не только у нас, так во всем мире, структура созданная интернетная. Взять всех популярных. Они на чем пиарятся? Пиарятся на том, у кого какая машина, в нос себе что-то налепил, еще куда-то что-то налепил. Дорогие вещи, все это показывает. И все лайкают, смотрят, как это круто.