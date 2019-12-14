Джошуа пообещал подраться с Уайлдером или Фьюри в 2020 году

Британский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа заявил, что готов подраться с победителем боя-реванша между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.

— Этот бой должен пройти в 2020 году, — цитирует Джошуа ESPN. — Если эти парни хотят войти в историю, особенно Уайлдер, то они должны со мной сразиться.

Я уже вершил историю, став двукратным чемпионом мира, и я чувствую, что могу упрочить свое наследие в 2020 году.