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Джошуа пообещал подраться с Уайлдером или Фьюри в 2020 году

20:27
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Британский чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Энтони Джошуа заявил, что готов подраться с победителем боя-реванша между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером.

Этот бой должен пройти в 2020 году, — цитирует Джошуа ESPN. — Если эти парни хотят войти в историю, особенно Уайлдер, то они должны со мной сразиться.

Я уже вершил историю, став двукратным чемпионом мира, и я чувствую, что могу упрочить свое наследие в 2020 году.

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