Джошуа подписал контракт на два боя с Фьюри

Промоутер британского супертяжеловеса Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что боксер заключил контракт на бой с соотечественником Тайсоном Фьюри. Причем речь идет о двух поединках, утверждает ESPN.

Ранее стало известно о том, что Джошуа и Фьюри договорились о проведении титульного боя в 2021 году. По словам первого, схватка должна состояться в июне.

12 декабря 2020 года 31-летний Джошуа защитил чемпионские пояса по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO, нокаутировав болгарина Кубрата Пулева в девятом раунде. После этого боя на счету британца стало 24 победы (22 из них нокаутом) и 1 поражение.

Его соотечественник 32-летний Фьюри имеет 30 побед и 1 ничью.