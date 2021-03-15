Чемпион мира по версиям WBC и IBF россиянин Артур Бетербиев заявил, что полностью восстановился от коронавируса перед боем против немца Адама Дайнеса.

Поединок между Бетербиевым и Дайнесом пройдет в Москве 20 марта. Изначально бой должен был пройти 30 января.

Боксер впервые в профессиональной карьере выступит в России, до этого он проводил поединки в США и Канаде.

«Домашние стены могут сказаться как в плюс, так и наоборот, — цитирует ТАСС Бетербиева. — Необходимо справиться с этим и обернуть это в свой плюс. Я готов хорошо. Это [коронавирус] было, я восстановился».

На счету 36-летнего россиянина 15 побед (все нокаутом) и ни одного поражения. В активе 30-летнего Дайнеса 19 побед (10 нокаутом), одно поражение и одна ничья.