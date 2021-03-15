Фьюри и Джошуа разделят гонорар за первый бой

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что тяжеловесы Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа подписали контракт на два боя. При этом бойцы поровну поделят гонорар за первый поединок. А вот за второй бой победитель первой схватки получит 60 процентов от общей суммы, сообщает ESPN.

Точные даты боев пока не утверждены. Ожидается, что первая схватка состоится в июне или июле в Саудовской Аравии. Тогда второй поединок пройдет в ноябре или декабре.

31-летний Джошуа является чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF. В послужном списке Джошуа 24 победы (22 нокаутом) и одно поражение.

Титулом чемпиона мира по версии WBC владеет 32-летний Фьюри. В активе Фьюри 30 побед (21 нокаутом), ни одного поражения и одна ничья.