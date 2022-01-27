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Сегодня, 18:41

Джошуа и Уайт не взяли отступные за отказ от боев с Усиком и Фьюри

Анна Горшкова
Корреспондент

Британские супертяжеловесы Энтони Джошуа и Диллиан Уайт не захотели брать отступные за отказ от поединков с обладателем титулов WBA/WBO/IBF Александром Усиком и чемпионом WBC Тайсоном Фьюри

Как информирует издание talkSPORT, команды Фьюри и Уайта не смогли договориться о поединке. Ожидается, что реванш Усика с Джошуа, как и планировалось, состоится весной.

Ранее СМИ сообщили, что Джошуа готов взять 18 миллионов евро отступных за отказ от немедленного реванша с Усиком. Также ходили слухи, что Уайту предложат около 6 миллионов евро за то, чтобы он не требовал от Фьюри провести с ним обязательную защиту титула WBC.

Первый поединок между Усиком и Джошуа состоялся 25 сентября в Лондоне. Бой длился 12 раундов, украинец одержал победу над британцем единогласным решением судей. Реванш планировалось провести весной 2022 года.

Источник: https://talksport.com/sport/boxing/1028908/tyson-fury-dillian-whyte-anthony-joshua-oleksandr-usyk-step-aside-deals/
Александр Усик
Тайсон Фьюри
Энтони Джошуа
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