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Валуев ожидает отчаянной рубки в бою Вячеслава Дацика и Зелемхана Пулеметчика Дукаева

Николай Валуев поделился ожиданиями от боя Вячеслава Дацика и Зелемхана Дукаева
Анна Горшкова
Корреспондент

Депутат Госдумы Николай Валуев поделился ожиданиями от боя Вячеслава Дацика и Зелемхана Пулеметчика Дукаева в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Кто победит? Понятно, что покажет ринг. Бойцы брутальные, но по правилам бокса, поэтому в среднем шансы где-то уравниваются, несмотря на то что многие из этих бойцов вышли совершенно не из бокса.

Некоторые из них в силу определенных причин выдержали паузу в своей спортивной карьере, но сегодня не об этом. Несмотря на то что у Дукаева достаточно впечатляющие нокауты, которые он показывал в своих предыдущих боях, мне кажется, что Дацик способен оказать ему достойное сопротивление и даже, возможно, выйдет из этого боя победителем», — приводит слова Валуева РЕН ТВ.

Бойцы сразятся уже завтра, 28 января. РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире. Начало в 23.00 по московскому времени.

Источник: https://ren.tv/news/v-rossii/932832-valuev-ozhidaet-otchaiannoi-rubki-v-boiakh-datsika-shulskogo-i-topora
Вячеслав Дацик
Николай Валуев
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