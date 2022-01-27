Валуев ожидает отчаянной рубки в бою Вячеслава Дацика и Зелемхана Пулеметчика Дукаева

Депутат Госдумы Николай Валуев поделился ожиданиями от боя Вячеслава Дацика и Зелемхана Пулеметчика Дукаева в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Кто победит? Понятно, что покажет ринг. Бойцы брутальные, но по правилам бокса, поэтому в среднем шансы где-то уравниваются, несмотря на то что многие из этих бойцов вышли совершенно не из бокса.

Некоторые из них в силу определенных причин выдержали паузу в своей спортивной карьере, но сегодня не об этом. Несмотря на то что у Дукаева достаточно впечатляющие нокауты, которые он показывал в своих предыдущих боях, мне кажется, что Дацик способен оказать ему достойное сопротивление и даже, возможно, выйдет из этого боя победителем», — приводит слова Валуева РЕН ТВ.

Бойцы сразятся уже завтра, 28 января. РЕН ТВ покажет турнир в прямом эфире. Начало в 23.00 по московскому времени.