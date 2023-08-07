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Сегодня, 19:48

Джонсон рассказал о подготовке к бою с Петровским

Мария Гусева
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Американский боксер Кевин Джонсон ответил на вопрос, как готовится к поединку с россиянином Марком Петровским.

«Домашняя работа и еще раз домашняя работа, — цитирует РЕН ТВ Джонсона. — И это не моя задача — много знать. Это работа моего тренера Серджио — знать все, подготовить меня. И он знает, как подготовить меня. Мне не нужно часто смотреть на него. Мой тренер смотрит на него. Он знает о нем все. И он готовит меня правильным образом. Мы готовы уже сейчас. Единственная проблема — у нас еще есть время. В этом и заключается проблема».

Бой состоится 18 августа в рамках турнира суперсерии «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Поединок в прямом эфире покажет РЕН ТВ.

Источник: РЕН ТВ
Бокс
Кевин Джонсон
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