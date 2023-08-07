Турнир Hardcore Boxing памяти Николая Каганского пройдет 26 августа в Москве

26 августа в Москве на «ЦСКА Арене» пройдет стадионный турнир Hardcore Boxing памяти Николая Каганского.

Главным событием вечера станет поединок между чемпионом Hardcore FC в полусреднем весе Лендрушем «Леко» Акопяном и действующим чемпионом Hardcore Boxing в весовой категории до 79,4 кг Тимуром «Архангелом» Никулиным.

В соглавном событии вечера встретятся Константин Ерохин и Иван Штырков.

Действующий чемпион Hardcore Boxing в весовой категории до 63,5 кг Асрор «Вожак» Акпарходжаев будет защищать титул против чемпиона Hardcore FC в легком весе Мартина «Лютера» Джуаряна.

В тяжелой весовой категории состоится поединок экс-бойца АСА Мубаракшо Мубаракшоева против финалиста гран-при Hardcore Fighting Championship Даниила Бридова. Также на турнире пройдет защита титула чемпиона Hardcore Boxing Эмиля Новрузова и поединок кулачных бойцов — Тимура Мусаева и Михаила Долгополова. Также пройдет бой за пояс в новой весовой категории до 101,6 кг между Али Балоевым и Давидом Гладуном.