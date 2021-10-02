Джон Фьюри допустил бой сына с Усиком в случае победы над Уайлдером

Джон Фьюри, отец и по совместительству тренер действующего чемпиона мира по версии WBC в супертяжелой категории Тайсона Фьюри, допускает, что его сын встретится с Александром Усиком в случае победы над Деонтеем Уайлдером.

«Почему бы и нет? Но давайте мы сперва справимся с предстоящей задачей, — сказал Фьюри в интервью iFL TV. — Не будем делить шкуру неубитого медведя. Давайте сперва победим в следующую субботу, а потом уже режим что делать дальше. Мы можем обсудить все это на следующий день после боя, но до этого — категорически нет. Нам предстоит иметь дело с Деонтеем Уайлдером — опаснейшим боксером. Нужно двигаться медленно, но верно. Мы сфокусированы на Уайлдера. Забудьте о будущем. Он в любом случае будет здесь, чтобы побить Усика. Никуда он не денется следующие 6-12 месяцев. Кто бы ни был — Тайсон всегда готов. Тем более, когда на кону пояса. Но, как я уже говорил, давайте дождемся. Дело еще не решенное. На самом деле, я думал, что Эй Джей победит Усика, но выбрал непонятную тактику. Примерно то же самое я наблюдал в его первом бою с Энди Руисом».

Усик (19 побед, 0 поражений) на прошлой неделе в Лондоне одержал победу над местным боксером Энтони Джошуа и стал абсолютным чемпионом в супертяжелой весовой категории.

Третий бой между Фьюри и Уайлдером пройдет в ночь на 10 октября в Вегасе. В их втором бою, который состоялся в феврале 2020 года, победу техническим нокаутом одержал Фьюри.