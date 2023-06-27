Джермелл Чарло назвал бойца, который должен быть лицом бокса

Абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Джермелл Чарло (35-1) предполагает, что лицом бокса должен быть регулярный чемпион WBA в легком весе Джервонта Дэвис (29-0).

«Америка имеет лучших бойцов в мире за последние несколько лет, — сказал Чарло в эпизоде Fight Towns на Showtime Sports. — Величайшим был [Мухаммед] Али, затем — [Флойд] Мейвезер. Как их можно победить? Наша эпоха отличается. Я думаю, что сейчас лицом бокса должен быть Джервонта Дэвис».

Дэвис победил Райана Гарсию (23-1) техническим нокаутом в седьмом раунде. Поединок состоялся 22 апреля на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе, США.