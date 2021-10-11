Александр Поветкин задумался о возвращении на ринг

Бывший российский боксер Александр Поветкин допустил свое возвращение на ринг.

«Я категорично не могу ничего сказать. Если у меня будет в порядке здоровье, если оно позволит боксировать, то почему бы и нет?» — сказал Поветкин представителям СМИ.

42-летний Поветкин объявил о завершении своей спортивной карьеры в июне. В своем последнем бою, который состоялся в конце марта, россиянин техническим нокаутом уступил Диллиану Уайту.