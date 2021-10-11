Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Новости   //    Бокс/ММА   //    Профессиональный

Александр Поветкин задумался о возвращении на ринг

11 октября, 18:23
Александр Поветкин. Фото Алексей Иванов, -
Александр Поветкин. Фото Алексей Иванов, -
Теги:

Бывший российский боксер Александр Поветкин допустил свое возвращение на ринг.

«Я категорично не могу ничего сказать. Если у меня будет в порядке здоровье, если оно позволит боксировать, то почему бы и нет?» — сказал Поветкин представителям СМИ.

42-летний Поветкин объявил о завершении своей спортивной карьеры в июне. В своем последнем бою, который состоялся в конце марта, россиянин техническим нокаутом уступил Диллиану Уайту.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Ислам Бабаджанов все материалы автора
Читайте также
Бьорген рассказала, как ей простили допинг. Звездную норвежку выручил врач сборной
12
3