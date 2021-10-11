Александр Поветкин задумался о возвращении на ринг
11 октября, 18:23
Бывший российский боксер Александр Поветкин допустил свое возвращение на ринг.
«Я категорично не могу ничего сказать. Если у меня будет в порядке здоровье, если оно позволит боксировать, то почему бы и нет?» — сказал Поветкин представителям СМИ.
42-летний Поветкин объявил о завершении своей спортивной карьеры в июне. В своем последнем бою, который состоялся в конце марта, россиянин техническим нокаутом уступил Диллиану Уайту.
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