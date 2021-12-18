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«Гимн СССР мне нравится больше, чем российский». Лебедев об инциденте перед боем Бетербиев — Браун

Боксер Лебедев прокомментировал ошибку с гимном перед боем Бетербиев — Браун
11:39
Денис Лебедев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
Денис Лебедев. Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Российский боксер, чемпион мира по версиям WBС и IBF Денис Лебедев в разговоре с «СЭ» отреагировал на включение гимна СССР вместо российского перед боем между Артуром Бетербиевым против американца Маркуса Брауна.

«Гениальный поступок от организаторов! Я не считаю этот поступок провокационным. А чем плох гимн СССР? Абсолютно ничем. Скорее всего, они случайно перепутали. Ничего в этом криминального нет. Мне гимн СССР даже больше нравится, чем российский. Этот гимн подчеркивает наши великие традиции — верность нашим предкам, могучая воля», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «СЭ» Антоном Ивановым.

Ранее, в ночь на 18 декабря, перед началом боя за титулы чемпиона мира по версиям WBC и IBF между российским боксером Бетербиевым и Маркусом Брауном организаторы по ошибке включили гимн СССР, а не России.

Поединок прошел в канадском Монреале на арене Bell Centre. Бетербиев одержал победу нокаутом над Брауном в 9-м раунде.

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