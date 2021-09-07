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Фьюри — о Джошуа: «Я полностью уничтожу этого бодибилдера»

22:29
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Чемпион WBC в тяжелом весе Тайсон Фьюри прокомментировал потенциальный бой против чемпиона WBA, IBF, WBO и IBO в тяжелом весе Энтони Джошуа.

«Джошуа даже не сможет потушить сигарету, — сказал Фьюри Talks Sport, — не говоря уже о том, чтобы потушить «Цыганского короля». У него не хватит храбрости, чтобы сразиться с таким человеком, как я. Я сказал Эдди Хирну прямо: «Разница между мной и им в том, что он бизнесмен, а я гребаный спартанец. Я полностью уничтожу этого бодибилдера. И именно поэтому Эдди Хирн избегал меня последние десять лет», — сказал Фьюри.

9 июля стало известно, что Фьюри заразился коронавирусом. В связи с этим его третий поединок против Деонтея Уайлдера была перенесена на 9 октября.

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Никита Карин все материалы автора

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