«Добро пожаловать в клуб абсолютных чемпионов!» Усик поздравил Канело с победой над Плантом

Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик поздравил мексиканца Сауля Альвареса с победой над американцем Калебом Плантом.

«Поздравляю, добро пожаловать в клуб абсолютных чемпионов, Канело!» — написал у себя в Twitter Усик.

Congratulations, Welcome to the undisputed club! @Canelo — Alexander Usyk (@usykaa) November 7, 2021

Сегодня, 7 ноября Альварес нокаутировал Планта в 11-м раунде, защитил чемпионские пояса по версии WBA, WBC и WBO, а также стал обладателем пояса по версии IBF и стал абсолютным чемпионом в суперсреднем весе.