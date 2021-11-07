«Добро пожаловать в клуб абсолютных чемпионов!» Усик поздравил Канело с победой над Плантом
Усик поздравил Канело с победой над Плантом
11:31
Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик поздравил мексиканца Сауля Альвареса с победой над американцем Калебом Плантом.
«Поздравляю, добро пожаловать в клуб абсолютных чемпионов, Канело!» — написал у себя в Twitter Усик.
Congratulations, Welcome to the undisputed club! @Canelo— Alexander Usyk (@usykaa) November 7, 2021
Сегодня, 7 ноября Альварес нокаутировал Планта в 11-м раунде, защитил чемпионские пояса по версии WBA, WBC и WBO, а также стал обладателем пояса по версии IBF и стал абсолютным чемпионом в суперсреднем весе.
Читайте также
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю