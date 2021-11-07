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«Добро пожаловать в клуб абсолютных чемпионов!» Усик поздравил Канело с победой над Плантом

Усик поздравил Канело с победой над Плантом
11:31
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Украинский боксер, абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик поздравил мексиканца Сауля Альвареса с победой над американцем Калебом Плантом.

«Поздравляю, добро пожаловать в клуб абсолютных чемпионов, Канело!» — написал у себя в Twitter Усик.

Сегодня, 7 ноября Альварес нокаутировал Планта в 11-м раунде, защитил чемпионские пояса по версии WBA, WBC и WBO, а также стал обладателем пояса по версии IBF и стал абсолютным чемпионом в суперсреднем весе.

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Иван Торопцев все материалы автора
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