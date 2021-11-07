Канело нокаутировал Планта в 11-м раунде в поединке за титул абсолютного чемпиона
07:32
Мексиканский боксер Сауль Альварес победил американца Калеба Планта в поединке за титул абсолютного чемпиона в суперсреднем весе.
Альварес нокаутировал Планта в 11-м раунде боя.
Теперь на счету Сауля Альвареса 57 побед, 1 поражение и 2 ничьих в профессиональной карьере. В поединке с Плантом он защитил титулы чемпиона мира по версии WBC, WBA и WBO, а также отнял у американца пояс чемпиона IBF. Мексиканец стал первым абсолютным чемпионом мира в истории суперсреднего веса.
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