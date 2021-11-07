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Канело нокаутировал Планта в 11-м раунде в поединке за титул абсолютного чемпиона

07:32
Сауль Альварес (справа) против Калеба Планта. Фото Twitter
Сауль Альварес (справа) против Калеба Планта. Фото Twitter
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Мексиканский боксер Сауль Альварес победил американца Калеба Планта в поединке за титул абсолютного чемпиона в суперсреднем весе.

Альварес нокаутировал Планта в 11-м раунде боя.

Теперь на счету Сауля Альвареса 57 побед, 1 поражение и 2 ничьих в профессиональной карьере. В поединке с Плантом он защитил титулы чемпиона мира по версии WBC, WBA и WBO, а также отнял у американца пояс чемпиона IBF. Мексиканец стал первым абсолютным чемпионом мира в истории суперсреднего веса.

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Иван Торопцев все материалы автора
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