Канело нокаутировал Планта в 11-м раунде в поединке за титул абсолютного чемпиона

Мексиканский боксер Сауль Альварес победил американца Калеба Планта в поединке за титул абсолютного чемпиона в суперсреднем весе.

Альварес нокаутировал Планта в 11-м раунде боя.

Теперь на счету Сауля Альвареса 57 побед, 1 поражение и 2 ничьих в профессиональной карьере. В поединке с Плантом он защитил титулы чемпиона мира по версии WBC, WBA и WBO, а также отнял у американца пояс чемпиона IBF. Мексиканец стал первым абсолютным чемпионом мира в истории суперсреднего веса.