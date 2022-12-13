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Сегодня, 13:09

Дмитрий Бивол рассказал, сможет ли Бетербиев по нему попасть

Давид Хачатрян
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Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) заявил, что его выступление во многом зависит от того, как он проведет тренировочный лагерь.

«Я никогда не дрался с Бетербиевым в любителях — только тренировался, — отметил россиянин в интервью ESNEWS. — У Бетербиева мощный удар, он сильный панчер. Может ли он по мне попасть? Все зависит от обстоятельств. Любой может меня достать. Все зависит от того, как пройдет мой тренировочный лагерь, как я буду себя чувствовать.
Я думаю, что могу победить любого в полутяжелом весе. Для этого мне необходимо провести хороший тренировочный лагерь, быть психологически готовым. У меня достаточно навыков, чтобы победить любого».

Бивол победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

Бетербиев подерется с Энтони Ярдом (22-2) 28 января 2023-го на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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