Бокс/ММА
Бокс - Профессиональный
Новости
Статьи Видео Фото Все материалы
Р§Рњ 2022
Главная
Бокс/ММА
Профессиональный

Сегодня, 13:48

Боб Арум рассказал, когда может состояться бой Бивола и Бетербиева

Давид Хачатрян
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Дмитрий Бивол.
Фото AFP

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (18-0) и чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) могут подраться за статус абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе в конце 2023 года.

«Если бой с Биволом состоится, то состоится он в конце следующего года, — отметил Арум в интервью iD Boxing. — Бивол, скорее всего, подерется с Канело, и этот бой будет для него гораздо более привлекательным. Мы решим этот вопрос. Проблемы с вещанием не помешают организации этого поединка».

Бивол традиционно дерется на DAZN, в то время как Бетербиев, сотрудничающий с Top Rank, выступает на ESPN.

Бетербиев подерется с Энтони Ярдом (22-2) 28 января 2023-го на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Бивол победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).

Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
0
Читайте также
Ягр еще играет! В 50 лет набирает очки и приносит пользу
Олимпийский чемпион выжил после крушения самолета. Три года назад он остался жив после автокатастрофы
СМИ узнали о запрете КНР экспорта процессоров Loongson в РФ и другие страны
Врач рассказала, как избежать обвисания кожи при похудении
На границе с Россией задержали более 400 украинских националистов
Что такое социальное предпринимательство
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дмитрий Бивол рассказал, сможет ли Бетербиев по нему попасть

Цзю поздравил Бивола со званием «Боксер года» от WBA: «Это уже определенная легенда»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости