Боб Арум рассказал, когда может состояться бой Бивола и Бетербиева

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум сообщил, что чемпион IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев (18-0) и чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (20-0) могут подраться за статус абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе в конце 2023 года.

«Если бой с Биволом состоится, то состоится он в конце следующего года, — отметил Арум в интервью iD Boxing. — Бивол, скорее всего, подерется с Канело, и этот бой будет для него гораздо более привлекательным. Мы решим этот вопрос. Проблемы с вещанием не помешают организации этого поединка».

Бивол традиционно дерется на DAZN, в то время как Бетербиев, сотрудничающий с Top Rank, выступает на ESPN.

Бетербиев подерется с Энтони Ярдом (22-2) 28 января 2023-го на «Уэмбли» в Лондоне, Великобритания.

Бивол победил Хильберто Рамиреса (44-1) единогласным решением судей (118-110, 117-111, 117-111) и защитил титул чемпиона WBA в полутяжелом весе. Бой состоялся 5 ноября в Абу-Даби (ОАЭ).