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«Он может спарринговать хоть с пришельцами. Мне без разницы». Бивол — о спаррингах Канело с тяжеловесами

Бивол высказался о предстоящей защите титула WBA в полутяжелом весе против Альвареса
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Российский боксер Дмитрий Бивол прокомментировал предстоящую защиту титула WBA в полутяжелом весе против Сауля Альвареса. Бивол также высказался по поводу подготовки мексиканца, который тренируется с представителями тяжелой весовой категории.

«Он может спарринговать хоть с пришельцами, мне без разницы. Я тоже тренируюсь с тяжеловесами, это ни о чем не говорит. Все покажет бой», — рассказал Бивол Fight Hype.

Бой за звание чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе между Биволом и Альваресом состоится 7 мая в Лас-Вегасе. Для россиянина это будет 9-я защита титула.

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