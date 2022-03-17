Российский боксер Дмитрий Бивол прокомментировал предстоящую защиту титула WBA в полутяжелом весе против Сауля Альвареса. Бивол также высказался по поводу подготовки мексиканца, который тренируется с представителями тяжелой весовой категории.

«Он может спарринговать хоть с пришельцами, мне без разницы. Я тоже тренируюсь с тяжеловесами, это ни о чем не говорит. Все покажет бой», — рассказал Бивол Fight Hype.

Бой за звание чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе между Биволом и Альваресом состоится 7 мая в Лас-Вегасе. Для россиянина это будет 9-я защита титула.