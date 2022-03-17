Ковалев дал совет Биволу перед его боем с Канело: «Не стоит переоценивать соперника»

Российский боксер Сергей Ковалев дал совет непобежденному соотечественнику Дмитрию Биволу перед его боем с мексиканцем Саулем Альваресом по прозвищу Канело.

«У Канело замечательная боксерская карьера, и я думаю, что у Дмитрия Бивола есть большие шансы одержать победу над суперзвездой в лице Канело, — сказал Ковалев в интервью Fight Hub TV. — Посоветую ему (Биволу. — Прим. «СЭ») верить в себя и не переоценивать его (Канело. — Прим. «СЭ»), потому что когда ты переоцениваешь кого-то, а это у меня было несколько раз, то ты хоронишь себя в тренировочном лагере. Оставайся самим собой и верь в свои навыки. У Дмитрия есть большие шансы одержать победу. Остальное покажет ринг, когда они встретятся 7 мая».

«У Бивола было достаточно времени на отдых, восстановление и подготовку, так что я думаю, что он полон сил и энергии. Я верю, что он может победить Канело».

Бивол и Канело сразятся в ночь 8 мая в Лас-Вегасе.

На счету Бивола 19 побед и 0 поражений, у Канело — 57 побед, 1 поражение и 2 ничьи.

В последнем поединке, который состоялся в ноябре 2019 года, Ковалев встречался с Альваресом и проиграл мексиканцу техническим нокаутом в 11-м раунде.