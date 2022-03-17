Сергей Ковалев: «Бивол может победить Канело»

Бывший чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев поделился ожиданиями от боя между абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом и чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом.

«Мне не нравится делать прогнозы на бой, — заявил Ковалев в интервью FightHype. — Я лишь очень рад за Дмитрия, потому что он свеж, у него не было длинной карьеры и он готов к бою. У него достаточно времени на подготовку. У меня, например, столько времени не было.

Да, у Дмитрия есть хорошие шансы на победу над Канело, поэтому этот бой очень интересен всем болельщикам бокса. Дмитрий не проигрывал. Для него будет мотивацией сохранить ноль в графе поражений. Я могу только пожелать ему удачи. Считаю, что он может победить Канело».

Бивол подерется с Канело 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, Невада (США).