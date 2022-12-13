Диллиан Уайт призывает Энтони Джошуа провести с ним реванш

Бывший претендент на титул в супертяжелом весе Диллиан Уайт (28-3) обратился к экс-чемпиону WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа (26-3) с предложением провести реванш.

«Давай повторим это еще один раз», — написал Уайт в соцсетях, опубликовав фотографию с Джошуа на ринге.

Джошуа и Уайт дрались в декабре 2015 года. Тогда Джошуа победил техническим нокаутом, выбросив свой правый апперкот в седьмом раунде. Бой прошел на арене «O2» в Лондоне, Великобритания.