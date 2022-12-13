Команда Аванесяна обвинила Кроуфорда в махинациях с перчатками

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе американец Теренс Кроуфорд мог залить в свои перчатки гипс для более жесткого удара в бою с россиянином Давидом Аванесяном. Об этом в интервью YouTube-каналу «Всем бокс» заявил тренер Аванесяна — Сергей Иванов.

Поединок состоялся в ночь на 11 декабря и завершился победой Кроуфорда нокаутом в шестом раунде.

«Первые несколько раундов все было замечательно, — сказал Иванов. — Потом полетели на первый взгляд легкие джебы, от которых Давид стал уставать. Я у него спросил: «Что случилось?» Давид сказал, что каждый джеб был невероятно жестким, аномальным. То есть удары легкие — Кроуфорд не уставал, просто выбрасывал, но почему такой удар жесткий? Все нокауты Кроуфорда были после большого замаха. А здесь было очень короткое движение — апперкот снизу левый и правый боковой, абсолютно без замаха. Давид непробитый у меня парень, его никто не мог в такой жесткий нокаут [отправить]. От Каваляускаса он не упал — просто бой остановили. А здесь он прям в жесткий нокаут ушел.

Давид стал просматривать фотки, и там, оказывается, вот что случилось. К шестому раунду у Кроуфорда были порваны обе перчатки. Причем у одной перчатки — левой сбоку разошелся шов более чем на 10 см, а у другой — большой палец полностью разошелся. То есть фирменные, новые перчатки известной фирмы ни с того ни с сего обе разрываются. Такого жесткого боя [не было], бой только начал разворачиваться. Это сразу наводит на мысль, что там что-то было нечистое. Такое случается, когда есть ребро жесткости. Посмотрите внимательно на фотографию, где видны обе перчатки. У него боек полностью сбитый — у Кроуфорда. Обе перчатки плоские, на обоих — огромные разрывы. Очень похоже, что туда просто-напросто засыпали какой-то порошок — типа гипсового, потом сделали укол водой и оббили об стену. Это получается как два кастета. И этими кастетами они его [Аванесяна] лупили по факту. По-другому эти перчатки никак не могли разорваться.

Я почему об этом знаю? При Союзе такие махинации делали только с цементом. Их ловили (таких людей), и тогда перчатки разрывались. Вот так вот по факту. По факту Давида там могли убить. Реально это уже преступление. Не знаю, как это назвать еще. Немаловажный факт: когда Карл Гривс, английский тренер, кинулся посмотреть тейп и перчатки, его не допустили, понимаете? Вот как? Это было после боя".