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Сегодня, 21:36

Трояновский поделился ожиданиями от возможного поединка Фьюри и Усика

Иван Шитик
Корреспондент
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Известный российский боксер Эдуард Трояновский поделился ожиданиями от возможного поединка Тайсона Фьюри и Александра Усика.

«Думаю, Фьюри будет фаворитом и должен побеждать, скорее всего. Да, Усик очень подвижный, отлично провел бой с Джошуа. Но Александр все равно маловат, не знаю, что он реально может сделать Тайсону. С другой стороны, Усика точно нельзя сбрасывать со счетов: он может классно двигаться двенадцать раундов, уклоняться и попадать. Хотя нокаутировать Фьюри точно будет очень тяжело, этот парень непростой. Это супертяжелый дивизион, габариты решают очень многое», — сказал Трояновский «Чемпионату».

Напомним, что Фьюри 23 апреля встретится в ринге с Диллианом Уайтом, Усик летом проведет реванш с Энтони Джошуа.

При этом, Фьюри заявлял, что планирует завершить карьеру после боя с Уайтом.

Источник: https://www.championat.com/boxing/news-4673245-aleksandr-malovat-gabarity-mnogoe-reshayut-troyanovskij-schitaet-chto-fyuri-pobedit-usika.html
Александр Усик
Тайсон Фьюри
Эдуард Трояновский
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